Глава СК заявил о росте преступлений среди мигрантов в России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте преступлений среди мигрантов в стране.

Об этом он сказал, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Резкий рост [преступности с участием мигрантов] в 2022 и 2023 году после начала СВО. Если мы принимаем граждан, они должны нести все обязанности и пойти на передовую. Не хочешь выполнять [обязанности], возвращайся на свою территорию», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что преступность среди мигрантов молодеет.

Ранее Бастрыкин заявил о росте экстремистских преступлений в стране среди молодёжи.