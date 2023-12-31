Рогов сравнил с бессилием слова Подоляка об ультиматумах России
Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».
«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов подчеркнул, что в Киеве понимают тяжёлую ситуацию на фронте для ВСУ, осознают и уменьшение поддержки со стороны Запада.
Подоляк озвучивает риторику западных спецслужб в попытке повысить градус эскалации конфликта, добавил он.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.