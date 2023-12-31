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Рогов сравнил с бессилием слова Подоляка об ультиматумах России

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Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка якобы об ультиматумах вместо переговоров с Россией говорят о бессильной злобе Киева. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов подчеркнул, что в Киеве понимают тяжёлую ситуацию на фронте для ВСУ, осознают и уменьшение поддержки со стороны Запада.

Подоляк озвучивает риторику западных спецслужб в попытке повысить градус эскалации конфликта, добавил он.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.

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