Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка якобы об ультиматумах вместо переговоров с Россией говорят о бессильной злобе Киева. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов подчеркнул, что в Киеве понимают тяжёлую ситуацию на фронте для ВСУ, осознают и уменьшение поддержки со стороны Запада.

Подоляк озвучивает риторику западных спецслужб в попытке повысить градус эскалации конфликта, добавил он.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.