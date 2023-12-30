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МИД о словах Киева по переговорам: Россия никогда не подчинялась ультиматумам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.
МИД о словах Киева по переговорам: Россия никогда не подчинялась ультиматумам
  • РИА Новости

Таким образом она отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоров Москвы и Киева не будет, а Украина поставит России ультиматум.

«Каждый, кто ещё слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России вместо переговоров.

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