МИД о словах Киева по переговорам: Россия никогда не подчинялась ультиматумам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.

Таким образом она отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоров Москвы и Киева не будет, а Украина поставит России ультиматум.

«Каждый, кто ещё слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России вместо переговоров.