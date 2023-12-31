МО России: около 20 тысяч военных ПВО-ПРО будут дежурить в новогодние праздники

Боевое дежурство в новогодние праздники будут нести около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в МО России сообщили, что четыре украинских самолёта, а также ракета ATACMS и 259 беспилотников ВСУ были сбиты за минувшую неделю средствами российской противовоздушной обороны.