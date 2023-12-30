Суд постановил арестовать убийцу отца журналиста Владимира Легойды
- РИА Новости
Отмечается, что суд постановил арестовать обвиняемого с учётом позиции Видновской городской прокуратуры до 29 февраля 2024 года.
«В судебном заседании он не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.
Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли у машины рядом с дорогой в Видном.
Источник RT сообщил, что подозреваемый в убийстве отца Легойды был неоднократно судим.