ФСБ отнесла «Русский добровольческий корпус» к террористическим организациям

ФСБ России внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террористических организаций.

Об этом говорится в материале «Российской газеты».

В издании напомнили, что участники организации ведут боевые действия на стороне украинской армии против российских войск.

Также отмечается, что «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией Западным окружным военным судом 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря.

Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.

* Террористическая организация, запрещённая в России.