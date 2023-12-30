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Кабмин продлил отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

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Правительство России приняло решение о продлении отмены начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Кабмин продлил отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«В 2024 году при расчёте пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ.

Также Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для граждан, нуждающихся в соцподдержке.

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