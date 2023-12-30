Константинов: национализация вычистила Крым от присутствия украинских олигархов
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, украинские олигархи, понимая, что Крым воссоединился с Россией навсегда, «вымывали» деньги из полуострова.
«Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов», — отметил он.
Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество ещё 77 украинских юридических и физических лиц.