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Константинов: национализация вычистила Крым от присутствия украинских олигархов

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что национализация вычистила Крым от экономического присутствия украинских олигархов.
Константинов: национализация вычистила Крым от присутствия украинских олигархов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, украинские олигархи, понимая, что Крым воссоединился с Россией навсегда, «вымывали» деньги из полуострова.

«Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов», — отметил он.

Ранее Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество ещё 77 украинских юридических и физических лиц.

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