Константинов: в Крыму национализировали имущество ещё 77 украинских олигархов
Об этом он написал в Telegram.
«В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», — говорится в сообщении.
По словам Константинова, всего в списке на национализацию 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Он добавил, что список будет уточняться и дополняться.
Ранее сообщалось, что квартиру в посёлке Ливадия города Ялты, которая принадлежала жене Владимира Зеленского Елене, выставили на торги за 24,6 млн рублей.
Отмечается, что площадь квартиры составляет 119,5 кв. м.