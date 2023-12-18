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Константинов: в Крыму национализировали имущество ещё 77 украинских олигархов

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество ещё 77 украинских юридических и физических лиц.

Об этом он написал в Telegram.

«В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», — говорится в сообщении.

По словам Константинова, всего в списке на национализацию 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Он добавил, что список будет уточняться и дополняться.

Ранее сообщалось, что квартиру в посёлке Ливадия города Ялты, которая принадлежала жене Владимира Зеленского Елене, выставили на торги за 24,6 млн рублей.

Отмечается, что площадь квартиры составляет 119,5 кв. м.

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