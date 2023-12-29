СК: на обочине под Тулой нашли тело 70-летней женщины, пропавшей в Кашире

Тело 70-летней женщины с повреждениями в области головы нашли на обочине дороги в Тульской области.

Об этом заявили в ГСУ СК по Московской области.

«Сегодня в Венёвском районе Тульской области на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы», — сообщает ведомство.

Также сообщается о проведении ряда следственных действий с участием обвиняемого. Он выдвигал различные и противоречивые версии произошедшего, которые не согласуются между собой и с материалами уголовного дела.

Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что неизвестный похитил 70-летнюю жительницу Подмосковья, когда она поехала на дачу на электричке.