В Подмосковье похитили 70-летнюю женщину, когда она ехала на дачу
- РИА Новости
Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, явных мотивов для похищения нет. В качестве одной из версий указывается, что это мог сделать человек, который «не совсем здоров психически».
По данным местного СК, женщина пропала 23 декабря. После похищения она позвонила дочери и рассказала о том, что на неё напал неизвестный, который несколько раз ударил по голове и затащил в машину. После этого телефон отключили.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).
Ранее сообщалось, что в Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней.