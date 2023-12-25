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В Подмосковье похитили 70-летнюю женщину, когда она ехала на дачу

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Неизвестный похитил 70-летнюю жительницу Подмосковья, когда она поехала на дачу на электричке.
В Подмосковье похитили 70-летнюю женщину, когда она ехала на дачу
  • РИА Новости

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, явных мотивов для похищения нет. В качестве одной из версий указывается, что это мог сделать человек, который «не совсем здоров психически».

По данным местного СК, женщина пропала 23 декабря. После похищения она позвонила дочери и рассказала о том, что на неё напал неизвестный, который несколько раз ударил по голове и затащил в машину. После этого телефон отключили.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

Ранее сообщалось, что в Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней.

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