Кабмин выделит 600 млн рублей на проведение «Интервидения» в 2024 году

Правительство выделяет 600 млн рублей на проведение в 2024 году конкурса «Интервидение», который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Выделить в 2023 году МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 600 000 тыс. рублей... на финансовое обеспечение деятельности, имея в виду подготовку и проведение в 2024 году в городе Санкт-Петербурге Международного конкурса популярной песни «Интервидение», — говорится в тексте документа.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил в 2024 году провести музыкальный конкурс «Интервидение».

По его словам, этот конкурс будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.