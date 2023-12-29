Interia: в России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией

В России создадут новейшую реактивную систему залпового огня «Возрождение», которая сможет одновременно запускать ракеты и минировать территории.

Об этом сообщает Interia.

«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта», — сказано в материале.

Отмечается, что это будет бикалиберная машина, которая совмещает в себе систему наземного минирования и РСЗО.

«Возрождение» поможет ещё лучше укрепить оборонительные позиции ВС России и создаст серьёзные помехи для украинских войск, пишет Interia.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в России создаётся новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение».

Уточняется, что её серийное производство начнётся в первом полугодии 2024 года.