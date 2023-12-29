Interia: в России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией
- РИА Новости
Об этом сообщает Interia.
«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта», — сказано в материале.
Отмечается, что это будет бикалиберная машина, которая совмещает в себе систему наземного минирования и РСЗО.
«Возрождение» поможет ещё лучше укрепить оборонительные позиции ВС России и создаст серьёзные помехи для украинских войск, пишет Interia.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в России создаётся новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение».
Уточняется, что её серийное производство начнётся в первом полугодии 2024 года.