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Interia: в России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией

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В России создадут новейшую реактивную систему залпового огня «Возрождение», которая сможет одновременно запускать ракеты и минировать территории.
Interia: в России создадут новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией
  • РИА Новости

Об этом сообщает Interia.

«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта», — сказано в материале.

Отмечается, что это будет бикалиберная машина, которая совмещает в себе систему наземного минирования и РСЗО.

«Возрождение» поможет ещё лучше укрепить оборонительные позиции ВС России и создаст серьёзные помехи для украинских войск, пишет Interia.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в России создаётся новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение».

Уточняется, что её серийное производство начнётся в первом полугодии 2024 года.

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