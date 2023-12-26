В России создаётся бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение»

В России создаётся новейшая бикалиберная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение». Её серийное производство начнётся в первом полугодии 2024 года.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что система дистанционного минирования «Земледелие» подтвердила свои возможности в зоне СВО.

«Это прекрасная боевая машина... Теперь мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить её унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — сказал он РИА Новости.

Разработчики создали контейнер, который позволяет осуществлять пуски реактивных снарядов, например от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение», добавил Чемезов. По его словам, испытания уже проведены.

«В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию. Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм», — рассказал глава корпорации.

В октябре стало известно, что предприятия «Ростеха» досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».