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В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией

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В городе Плавске Тульской области 48 человек заболели кишечной инфекцией.

Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции», — сообщает ведомство.

Также отмечается, что за последние сутки новых случаев не зарегистрировано.

Уточняется, что одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода.

20 декабря стало известно, что у девяти посетителей ресторана в Рязани выявили острую кишечную инфекцию, у семерых из них обнаружен сальмонеллёз.

24 декабря помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что после посещения кафе в Заринске 15 человек, в том числе трое детей, обратились к медикам.

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