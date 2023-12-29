В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией
Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции», — сообщает ведомство.
Также отмечается, что за последние сутки новых случаев не зарегистрировано.
Уточняется, что одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода.
20 декабря стало известно, что у девяти посетителей ресторана в Рязани выявили острую кишечную инфекцию, у семерых из них обнаружен сальмонеллёз.
24 декабря помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что после посещения кафе в Заринске 15 человек, в том числе трое детей, обратились к медикам.