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В Самаре обнаружили тела трёх человек

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Тела трёх человек были обнаружены у многоквартирного дома в Самаре, возбуждено уголовное дело.
В Самаре обнаружили тела трёх человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

«Обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Тело ещё одной женщины с колото-резаным ранением в области спины обнаружили в подъезде того же дома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую без признаков жизни нашли 29 декабря в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве.

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