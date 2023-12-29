В Самаре обнаружили тела трёх человек
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
«Обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Тело ещё одной женщины с колото-резаным ранением в области спины обнаружили в подъезде того же дома.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что следователи столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую без признаков жизни нашли 29 декабря в квартире одного из жилых домов на улице Барышиха в Москве.