Минцифры планирует создать репозиторий наборов госданных для ИИ

Репозиторий наборов государственных данных для искусственного интеллекта, доступ к которому будут иметь отечественные разработчики, может появиться в России. О планах его создания сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В ведомстве пояснили, что создание такого набора данных позволит стимулировать разработку, а также исследования в области ИИ. В Минцифры подчеркнули, что он должен быть универсальным и подходить для широкого спектра задач.

«Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и т. д.», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности применения ИИ при подготовке правовых актов. По его словам, в этом нет ничего плохого.