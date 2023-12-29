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Минцифры планирует создать репозиторий наборов госданных для ИИ

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Репозиторий наборов государственных данных для искусственного интеллекта, доступ к которому будут иметь отечественные разработчики, может появиться в России. О планах его создания сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Минцифры планирует создать репозиторий наборов госданных для ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

В ведомстве пояснили, что создание такого набора данных позволит стимулировать разработку, а также исследования в области ИИ. В Минцифры подчеркнули, что он должен быть универсальным и подходить для широкого спектра задач.

«Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и т. д.», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности применения ИИ при подготовке правовых актов. По его словам, в этом нет ничего плохого.

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