Минцифры планирует создать репозиторий наборов госданных для ИИ
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В ведомстве пояснили, что создание такого набора данных позволит стимулировать разработку, а также исследования в области ИИ. В Минцифры подчеркнули, что он должен быть универсальным и подходить для широкого спектра задач.
«Например, система видеоаналитики дорожного движения и умного зрения сможет собирать информацию о состоянии дорожного покрытия, дорожных знаках, разметке, оценивать интенсивность транспортных потоков и т. д.», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности применения ИИ при подготовке правовых актов. По его словам, в этом нет ничего плохого.