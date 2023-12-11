Медведев: в использовании ИИ при подготовке правовых актов нет ничего плохого
- РИА Новости
Выступая 11 декабря на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции России, Медведев заявил, что каким бы развитым не был ИИ, без человека всё равно не обойтись.
«Но если какую-то рутинную работу по написанию текстов, даже нормативных актов, будет делать ИИ — я ничего плохого в этом не вижу», — цитирует Медведева ТАСС.
Другой темой встречи стала ситуация на международной арене. Как отметил зампред Совбеза России, никто не сможет разрушить Россию.