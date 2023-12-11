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Медведев: в использовании ИИ при подготовке правовых актов нет ничего плохого

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Искусственному интеллекту (ИИ) можно поручить рутинную работу по написанию текстов, в том числе и правовых актов, однако ему не заменить человека. Такую точку зрения высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: в использовании ИИ при подготовке правовых актов нет ничего плохого
  • РИА Новости

Выступая 11 декабря на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции России, Медведев заявил, что каким бы развитым не был ИИ, без человека всё равно не обойтись.

«Но если какую-то рутинную работу по написанию текстов, даже нормативных актов, будет делать ИИ — я ничего плохого в этом не вижу», — цитирует Медведева ТАСС.

Другой темой встречи стала ситуация на международной арене. Как отметил зампред Совбеза России, никто не сможет разрушить Россию.

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