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Украинский батальон «Айдар» внесли в список террористических организаций в России

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Украинский националистический батальон «Айдар»* внесли в список террористических организаций в России.
Украинский батальон «Айдар» внесли в список террористических организаций в России
  • AP
  • © Libkos

Единый реестр террористических организаций опубликован на сайте Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что «Айдар» признан террористическим сообществом по решению Южного окружного военного суда, которое вступило в силу 22 ноября 2023 года.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Удовика к пяти годам колонии за участие в «Айдаре».

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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