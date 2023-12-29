Украинский батальон «Айдар» внесли в список террористических организаций в России

Украинский националистический батальон «Айдар»* внесли в список террористических организаций в России.

Единый реестр террористических организаций опубликован на сайте Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что «Айдар» признан террористическим сообществом по решению Южного окружного военного суда, которое вступило в силу 22 ноября 2023 года.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Удовика к пяти годам колонии за участие в «Айдаре».

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.