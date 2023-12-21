Ростовский суд приговорил украинца к пяти годам колонии за участие в «Айдаре»
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Об этом сообщил представитель суда.
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание... в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — приводит сообщение ТАСС.
По версии следствия, мужчина вступил в нацбатальон и участвовал в боевых действиях против военнослужащих ЛНР.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Андрея Кристофовича к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.