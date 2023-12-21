Ростовский суд приговорил украинца к пяти годам колонии за участие в «Айдаре»

Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Удовика к пяти годам колонии за участие в нацбатальоне «Айдар»*.

Об этом сообщил представитель суда.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание... в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — приводит сообщение ТАСС.

По версии следствия, мужчина вступил в нацбатальон и участвовал в боевых действиях против военнослужащих ЛНР.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Андрея Кристофовича к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.