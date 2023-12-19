Военнослужащий ВСУ получил 25 лет колонии за убийство гражданского

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Андрея Кристофовича к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 28 марта 2022 года Кристофович, находясь на боевой позиции, заметил гражданский автомобиль с прикреплёнными к зеркалам белыми ленточками.

«Испытывая ненависть и вражду к гражданам, поддерживающим проведение специальной военной операции, Кристофович произвёл по автомашине не менее 20 выстрелов из пулемёта», — говорится в сообщении.

В результате водитель погиб, а машина была уничтожена.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Кристофовича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в Главной военной прокуратуре.

Ранее RT сообщал, что морпех ВСУ получил 23 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.