В Подмосковье промышленное производство показало рост на 13,3% за 11 месяцев

В правительстве Московской области заявили о росте промышленного производства на 13,3% за январь — ноябрь 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Рост отмечается практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности, наиболее высокие темпы роста за январь — ноябрь 2023 года демонстрируют производства компьютерных и электронных изделий (+47,2%); резиновых и пластмассовых изделий (+38,3%); прочих транспортных средств и оборудования (+36,6%)», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что за период январь — сентябрь 2023 года инвестиции в основной капитал составили свыше 933 млрд рублей, оборот розничной торговли превысил 3,4 трлн, а оптовая торговля достигла 10 трлн рублей.

Кроме того, прибыль малого бизнеса в регионе за январь — октябрь текущего года составила 1,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли предприятие по производству сухих смесей для детей.