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В Подмосковье открыли предприятие по производству сухих смесей для детей

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В подмосковной Истре запустили производство детского питания и сухих молочных смесей, которые являются заменителями грудного молока.
В Подмосковье открыли предприятие по производству сухих смесей для детей
  • РИА Новости

Производство открыла компания «Инфаприм», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Мининвеста.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта по расширению производства сухих адаптированных молочных смесей превысил четыре млрд рублей. В процессе реконструкции производственные площади увеличили более чем в два раза — до 15 тыс. кв. м.

Ожидается, что предприятие будет выпускать до 15 т сухих смесей в год.

Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщала, что в столице производитель косметики выпустил новую линейку средств, за счёт чего планирует нарастить объёмы выпуска продукции на 40%.

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