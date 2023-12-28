В Подмосковье открыли предприятие по производству сухих смесей для детей

В подмосковной Истре запустили производство детского питания и сухих молочных смесей, которые являются заменителями грудного молока.

Производство открыла компания «Инфаприм», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Мининвеста.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта по расширению производства сухих адаптированных молочных смесей превысил четыре млрд рублей. В процессе реконструкции производственные площади увеличили более чем в два раза — до 15 тыс. кв. м.

Ожидается, что предприятие будет выпускать до 15 т сухих смесей в год.

Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщала, что в столице производитель косметики выпустил новую линейку средств, за счёт чего планирует нарастить объёмы выпуска продукции на 40%.