Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Уточняется, что пострадавших госпитализировали.
«Среди пострадавших — министр здравоохранения республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее житель Москвы, находясь за рулём автомобиля марки Nissan, сбил 80-летнюю пенсионерку, после чего покинул место ДТП. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.