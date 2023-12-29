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Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

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Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя автомобилями, погибли два человека.
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали.

«Среди пострадавших — министр здравоохранения республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее житель Москвы, находясь за рулём автомобиля марки Nissan, сбил 80-летнюю пенсионерку, после чего покинул место ДТП. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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