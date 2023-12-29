Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге до 8 января
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Соответствующее постановление подписал накануне мэр Сергей Салмин, передаёт RIA56 со ссылкой на горадминистрацию.
Там пояснили, что режим повышенной готовности вводится в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников. Речь об угрозах возникновения ЧС либо погодных катаклизмов, организации дежурства с пунктами обогрева на территории города на случай происшествий.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на министра ЖКХ Сахалинской области Наталию Куприну сообщал, что в новогодние праздники все коммунальные службы региона будут работать в режиме повышенной готовности.