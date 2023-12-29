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Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге до 8 января

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В Оренбурге ввели режим повышенной готовности, он будет действовать с 30 декабря по 8 января 2024 года.
Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге до 8 января
  • Gettyimages.ru
  • © zakaz86

Соответствующее постановление подписал накануне мэр Сергей Салмин, передаёт RIA56 со ссылкой на горадминистрацию.

Там пояснили, что режим повышенной готовности вводится в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников. Речь об угрозах возникновения ЧС либо погодных катаклизмов, организации дежурства с пунктами обогрева на территории города на случай происшествий.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на министра ЖКХ Сахалинской области Наталию Куприну сообщал, что в новогодние праздники все коммунальные службы региона будут работать в режиме повышенной готовности.

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