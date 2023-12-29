В Совфеде предложили разрешить виноделам строить туристическую инфраструктуру

Группа сенаторов разработала законопроект, разрешающий виноделам строить на своих угодьях инфраструктуру для туристов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Минсельхоз отправил в правительство проект заключения, поддержав инициативу развивать винный туризм, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как заявил один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, винодельни на плантациях нужны, чтобы не приходилось везти сырьё на переработку.

«Это единственное направление в сельском хозяйстве, где плечо от сбора урожая до производства имеет такое большое значение. Неважно, например, как далеко приходится отвозить яблоки или пшеницу, а виноград нужно обрабатывать сразу, если мы хотим получать вина, конкурирующие с зарубежными аналогами», — пояснил сенатор.

По его словам, в Италии или Германии на винодельнях продают от 20 до 40% объёмов вина.

«Нужно развивать это направление. Это было бы отличной поддержкой для небольших хозяйств, фермеров, которым тяжело пробиться на полки магазинов», — считает он.

Кондратенко уточнил, что гостиницы тоже необходимы, но возможность их строительства на землях, пригодных для виноградарства, пока обсуждают.

Законопроект ограничивает общую площадь застройки 1,5 га, а на туристические объекты должно приходиться не более 500 кв. м.