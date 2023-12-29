В России продлили действие порядка работы медучреждений для профилактики ковида
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«Слова «до 1 января 2024 года» заменить словами «до 1 января 2025 года», — говорится в тексте документа.
Приказ Минздрава вступит в силу 31 декабря 2023 года.
Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора профессор Анна Попова ранее высказалась о ситуации с COVID-19 в стране.
Она также сообщила, что никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет.