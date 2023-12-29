В Кирове рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Отмечается, что 1—2 января на маршрутах уменьшится количество автобусов и троллейбусов из-за снижения пассажиропотока.
По расписанию выходного дня общественный транспорт будет работать 3—8 января.
К стандартному режиму работы транспорт вернётся 9 января.
Подробное расписание каждого маршрута можно посмотреть на сайте Центральной диспетчерской службы города.
Ранее сообщалось, что в Ижевске отменят плату на платных парковках с 30 декабря по 8 января.