В Кирове рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники

В мэрии Кирова рассказали о графике работы общественного транспорта в новогодние праздники.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что 1—2 января на маршрутах уменьшится количество автобусов и троллейбусов из-за снижения пассажиропотока.

По расписанию выходного дня общественный транспорт будет работать 3—8 января.

К стандартному режиму работы транспорт вернётся 9 января.

Подробное расписание каждого маршрута можно посмотреть на сайте Центральной диспетчерской службы города.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отменят плату на платных парковках с 30 декабря по 8 января.