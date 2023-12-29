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В Кирове рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники

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В мэрии Кирова рассказали о графике работы общественного транспорта в новогодние праздники.
В Кирове рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что 1—2 января на маршрутах уменьшится количество автобусов и троллейбусов из-за снижения пассажиропотока.

По расписанию выходного дня общественный транспорт будет работать 3—8 января.

К стандартному режиму работы транспорт вернётся 9 января.

Подробное расписание каждого маршрута можно посмотреть на сайте Центральной диспетчерской службы города.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отменят плату на платных парковках с 30 декабря по 8 января.

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