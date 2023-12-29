Кадырова ознакомили с первыми образцами «джихадмашин» для нужд СВО

Первые три образца «джихадмашин», которые должны поступить в серийное производство в 2024 году, презентовали главе Чечни Рамзану Кадырову. Они спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

Как сообщает ТАСС, за разработку конструкторской документации «джихадмашин» отвечал Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана. Техника предназначается для использования военными в зоне СВО.

«На данный момент они готовы уже выехать в зону проведения спецоперации, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных», — приводит слова Кадырова ТАСС.

О планах МГТУ имени Баумана разработать чеченскую «джихадмашину» для военных нужд стало известно в начале ноября.