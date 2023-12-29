Начал работу сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на избирательный штаб Путина.
Отмечается, что на сайте, созданном командой российских IT-специалистов, опубликованы дневник избирательной кампании и биография кандидата.
Также там размещены данные о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.
Кроме того, там есть раздел о достижениях России за последние годы и представлены видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании.
28 декабря сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.