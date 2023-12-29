Начал работу сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина

Запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина. С сайтом можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на избирательный штаб Путина.

Отмечается, что на сайте, созданном командой российских IT-специалистов, опубликованы дневник избирательной кампании и биография кандидата.

Также там размещены данные о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Кроме того, там есть раздел о достижениях России за последние годы и представлены видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании.

28 декабря сообщалось, что Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.