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«Ведомости»: «Балтика» попросила защитить её товарные знаки в других странах

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Российская компания «Балтика» призвала правительство защитить её товарные знаки за рубежом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-президента компании Александра Дедегкаева в администрацию президента.
«Ведомости»: «Балтика» попросила защитить её товарные знаки в других странах
  • Gettyimages.ru
  • © Dion Putra / 500px

Отмечается, что летом Carlsberg перевела права на товарный знак «Балтика» и другие связанные с ней названия на аффилированные с компанией юрлица в странах СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), а также в Туркменистане, Грузии и Монголии.

Таким образом, структуры холдинга получили права на бренды на 20 лет. Дедегкаев сообщил, что договоры были заключены лицом, чьи полномочия были прекращены на момент подписания соглашения.

«Балтика» призвала Роспатент при сотрудничестве с патентными ведомствами дружественных стран защитить активы и приостановить регистрацию товарных знаков.

18 декабря суд оставил «Балтике» право использовать бренды пива Carlsberg.

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