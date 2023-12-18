Суд оставил «Балтике» право использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными отказы датской Carlsberg Breweries от рамочного лицензионного соглашения с пивоваренной компанией «Балтика», а также от лицензионных договоров об использовании «Балтикой» нескольких глобальных пивных брендов.

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«Иск удовлетворить полностью», — приводит ТАСС текст в карточке дела. Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.