Суд оставил «Балтике» право использовать бренды пива Carlsberg
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными отказы датской Carlsberg Breweries от рамочного лицензионного соглашения с пивоваренной компанией «Балтика», а также от лицензионных договоров об использовании «Балтикой» нескольких глобальных пивных брендов.
- Gettyimages.ru
«Иск удовлетворить полностью», — приводит ТАСС текст в карточке дела.
Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации предприятия.
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