Юрист Рябых объяснил особенности долгосрочной и краткосрочной аренды квартиры

Партнёр юридической компании GAP Дмитрий Рябых рассказал об особенностях долгосрочной и краткосрочной аренды квартиры.

«Долгосрочная аренда подразумевает сдачу на срок от 12 месяцев, и отношения между сторонами регулируются Гражданским кодексом РФ. Краткосрочной является любая аренда на срок менее одного года, в том числе и посуточная аренда квартиры. Она регулируется нормативными актами на уровне субъектов РФ и муниципалитетов», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, сдача в аренду без договора встречается только на рынке квартир, для коммерческой недвижимости это неактуально. Поэтому больше риска столкнуться с нарушителями закона при краткосрочной аренде. Это объясняется нежеланием подобного бизнеса раскрывать доходы. Кроме того, посуточная аренда создаёт трудности с наказанием при нарушении договорных обязательств или возникновении споров.

«Маловероятно, что залог при аренде на один-два дня будет сопоставим с залогом при долгосрочной аренде. Незначительность такой подстраховки не позволит полностью компенсировать ущерб, а решение проблем в суде приведёт к необходимости выйти в правовое поле», — заключил юрист.

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