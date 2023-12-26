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Юрист Толстихина назвала риски при покупке земли

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Земельный юрист, инвестор и основатель юридического центра «10 соток» перечислила риски, на которые стоит обратить внимание при покупке земельного участка.
Юрист Толстихина назвала риски при покупке земли
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

«Важное предупреждение: не покупайте участки без межевания. «Продавец» показывает вам один земельный участок, а по факту есть риск получить другой по местоположению и площади», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист обратила внимание на то, что при покупке надо учитывать такие факторы, как ограничения по строительству, правильное оформление в реестре, согласие супруга на продажу и проверку продавца.

«Некоторые покупатели самостоятельно не проверяют земельные участки перед продажей на предмет банкротства, текущих судебных процессов и исков и дееспособности продавца. Последний пункт касается ситуации, когда пожилой человек продаёт свой участок. В таком случае необходимо подкрепить сделку документами о дееспособности продавца, чтобы вашу сделку не могли аннулировать», — заключила Толстихина.

Ранее адвокат по земельным делам Денис Кузнецов в беседе с Общественной службой новостей заявил, что перед покупкой участка важно прежде всего запросить по нему выписку из ЕГРН.

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