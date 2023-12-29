Депутат Останина назвала приоритеты в работе комитета ГД по защите семьи на 2024 год
- РИА Новости
В уходящем году итогом работы группы, созданной в Думе, стал закон по защите таких семей. Уже получен ответ от президента: он дал поручение кабмину оперативно установить федеральный статус многодетной семьи, отметила она в интервью «Парламентской газете».
«Ещё я привлекла депутатов из других фракций к законопроекту о том, чтобы сделать выплату материнского капитала бессрочной, мы направили его в правительство», — сказала Останина.
По её словам, также есть предложение сделать выплаты прогрессивными с рождением следующего ребёнка как минимум на 25%.
Также, по её словам, вырабатываются новые нормы выплаты единого пособия, идёт работа над законопроектом о поддержке студенческих семей.
Кроме прочего, Останина назвала главным итоговым событием года для комитета объявление главой государства 2024-го Годом семьи.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.