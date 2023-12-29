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Депутат Останина назвала приоритеты в работе комитета ГД по защите семьи на 2024 год

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Депутат, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что в весеннюю сессию законодатели планируют добиться принятия нормативного документа о статусе и мерах поддержки многодетных российских семей.
Депутат Останина назвала приоритеты в работе комитета ГД по защите семьи на 2024 год
  • РИА Новости

В уходящем году итогом работы группы, созданной в Думе, стал закон по защите таких семей. Уже получен ответ от президента: он дал поручение кабмину оперативно установить федеральный статус многодетной семьи, отметила она в интервью «Парламентской газете».

«Ещё я привлекла депутатов из других фракций к законопроекту о том, чтобы сделать выплату материнского капитала бессрочной, мы направили его в правительство», — сказала Останина.

По её словам, также есть предложение сделать выплаты прогрессивными с рождением следующего ребёнка как минимум на 25%.

Также, по её словам, вырабатываются новые нормы выплаты единого пособия, идёт работа над законопроектом о поддержке студенческих семей.

Кроме прочего, Останина назвала главным итоговым событием года для комитета объявление главой государства 2024-го Годом семьи.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.

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