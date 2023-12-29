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Только пятая часть россиян оценила уходящий 2023 год позитивно в карьерном плане

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В ходе недавнего опроса лишь 18% россиян оценили позитивно 2023 год в плане личного развития и карьеры, признавшись, что он был лучше, чем предыдущий.
Только пятая часть россиян оценила уходящий 2023 год позитивно в карьерном плане
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Для 19% год в плане работы ничем особо не отличался от предыдущего, а 37% посчитали его сложнее и тяжелее, чем 2022-й. Ещё 25% опрошенных затруднились с оценкой.

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов — из них 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022-й, а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%).

Напротив, удачным в плане развития карьеры год стал для специалистов по управлению персоналом (25%), для производственной сферы (23%), закупок и строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%).

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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