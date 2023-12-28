Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing

Российская авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing 737-800, сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости

«Победа» в 2024 году пополнит свой флот ещё одним самолётом Boeing 737-800», — приводит сообщение РИА Новости. Как рассказали в компании, полёты на новом самолёте начнут выполнять в середине 2024 года. Таким образом, парк самолётов «Победы» будет состоять из 42 воздушных судов. Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации расширить список стран — поставщиков авиазапчастей.