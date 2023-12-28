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Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing

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Российская авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing 737-800, сообщили в пресс-службе компании.
Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит ещё один Boeing
  • РИА Новости

«Победа» в 2024 году пополнит свой флот ещё одним самолётом Boeing 737-800», — приводит сообщение РИА Новости.

Как рассказали в компании, полёты на новом самолёте начнут выполнять в середине 2024 года.

Таким образом, парк самолётов «Победы» будет состоять из 42 воздушных судов.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации расширить список стран — поставщиков авиазапчастей.

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