Мишустин пригласил детей в Москву в рамках акции «Ёлка желаний»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках акции «Ёлка желаний» пригласил двоих детей в Москву и исполнил мечту Иры Волковой из Перми и Макара Соколова из Костромской области.

«Михаил Владимирович пригласил ребят в Москву, где для них провели экскурсию по Дому правительства... Они смогли посидеть на местах министров, попробовать себя в качестве операторов. Ребята также посетили пресс-центр и увидели главную ёлку», — говорится в сообщении правительства.

После экскурсии дети пили чай с Мишустиным. Макару он подарил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах, а Ире вручил гитару и караоке-микрофон.

Братьям и сёстрам маленьких гостей глава кабмина передал новогодние наборы, а сам получил подарок из рук мамы девочки.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».

Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик рассказал, как прошла его прогулка по музею.