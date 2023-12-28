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Мишустин пригласил детей в Москву в рамках акции «Ёлка желаний»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках акции «Ёлка желаний» пригласил двоих детей в Москву и исполнил мечту Иры Волковой из Перми и Макара Соколова из Костромской области.
Мишустин пригласил детей в Москву в рамках акции «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

«Михаил Владимирович пригласил ребят в Москву, где для них провели экскурсию по Дому правительства... Они смогли посидеть на местах министров, попробовать себя в качестве операторов. Ребята также посетили пресс-центр и увидели главную ёлку», — говорится в сообщении правительства.

После экскурсии дети пили чай с Мишустиным. Макару он подарил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах, а Ире вручил гитару и караоке-микрофон.

Братьям и сёстрам маленьких гостей глава кабмина передал новогодние наборы, а сам получил подарок из рук мамы девочки.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».

Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик рассказал, как прошла его прогулка по музею.

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