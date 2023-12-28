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Бастрыкин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнил желания нескольких ребят, сообщает ведомство.
Бастрыкин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
  • © СК РФ

Как сообщили в СК России, восьмилетний Ваня Новиков мечтал об игрушечной железной дороге, восьмилетняя Алёна Кулакова хотела велосипед, 12-летний Денис Сычёв и его восьмилетний брат Кирилл хотели попасть на футбольный матч. Все ребята получили подарки от Александра Бастрыкина в здании Следственного комитета, куда они пришли вместе со своими родителями.

Как уточняют в ведомстве, братья Сычёвы — дети Героя Российской Федерации, удостоенного этого звания посмертно. Ваня Новиков — мальчик с особенностями здоровья, который делает большие успехи в учёбе. Алёна Кулакова воспитывается в многодетной семье, увлекается вокалом и танцами. Она лауреат многих творческих конкурсов.

Ранее RT сообщал, что представители СК России приняли участие в мероприятиях к годовщине начала Великой Отечественной войны.

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