Бастрыкин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнил желания нескольких ребят, сообщает ведомство.

Как сообщили в СК России, восьмилетний Ваня Новиков мечтал об игрушечной железной дороге, восьмилетняя Алёна Кулакова хотела велосипед, 12-летний Денис Сычёв и его восьмилетний брат Кирилл хотели попасть на футбольный матч. Все ребята получили подарки от Александра Бастрыкина в здании Следственного комитета, куда они пришли вместе со своими родителями.

Как уточняют в ведомстве, братья Сычёвы — дети Героя Российской Федерации, удостоенного этого звания посмертно. Ваня Новиков — мальчик с особенностями здоровья, который делает большие успехи в учёбе. Алёна Кулакова воспитывается в многодетной семье, увлекается вокалом и танцами. Она лауреат многих творческих конкурсов.



Ранее RT сообщал, что представители СК России приняли участие в мероприятиях к годовщине начала Великой Отечественной войны.