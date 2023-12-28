Развожаев назвал Украину страной 404

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил Украину с интернет-ошибкой 404, которая означает, что запрашиваемый ресурс недоступен.

«Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило», — цитирует его РИА Новости.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки было сбито пять ракет.

В результате удара повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота.

Развожаев заявил, что атаковавшая в сентябре штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской.