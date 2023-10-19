Власти Севастополя вручили французским журналистам осколок ракеты Storm Shadow

Власти Севастополя передали французским журналистам осколок ракеты, которой был атакован штаб Черноморского флота 22 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Когда я узнал, что журналисты канала France 2 приехали к нам снимать сюжет о последствиях атаки ВСУ на Штаб флота, пришла идея подарить им осколок ракеты», — сказал он.

Осколок французскому журналисту передал директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, чтобы часть оружия отправилась «на родину производителя ракет» и чтобы люди во Франции знали об этом.

«Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны», — отметил Развожаев.

Он допустил, что журналистку Понсине Анн Одетт мог неприятно удивить тот факт, что ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской (ракеты Storm Shadow производятся разработчиком ракетных систем MBDA).

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.

В результате удара было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.