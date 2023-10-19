Узнать больше

Власти Севастополя вручили французским журналистам осколок ракеты Storm Shadow

Короткая ссылка
Власти Севастополя передали французским журналистам осколок ракеты, которой был атакован штаб Черноморского флота 22 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Власти Севастополя вручили французским журналистам осколок ракеты Storm Shadow
  • AP

«Когда я узнал, что журналисты канала France 2 приехали к нам снимать сюжет о последствиях атаки ВСУ на Штаб флота, пришла идея подарить им осколок ракеты», — сказал он.

Осколок французскому журналисту передал директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, чтобы часть оружия отправилась «на родину производителя ракет» и чтобы люди во Франции знали об этом.

«Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны», — отметил Развожаев.

Он допустил, что журналистку Понсине Анн Одетт мог неприятно удивить тот факт, что ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской (ракеты Storm Shadow производятся разработчиком ракетных систем MBDA).

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.

В результате удара было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить