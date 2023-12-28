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Бастрыкин поручил завести дело по факту ДТП с автобусом в ХМАО

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Бастрыкин поручил завести дело по факту ДТП с автобусом в ХМАО
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Авария произошла 28 декабря. Водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Мужчина за рулём легковой машины погиб, пассажиры получили травмы.

«Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.

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