Риелтор Паршиков рассказал, как снять квартиру на новогодние праздники

Гендиректор риелторской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал о способах снять квартиру на новогодние праздники.

«Если вы решили обратиться в агентство недвижимости, то доверяйте только профессионалам, которые давно на рынке. Почитайте отзывы, внимательно ознакомьтесь с разделом «О компании», не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают снять квартиру подозрительно дёшево», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, не стоит искать варианты в центре города, так как там всегда будет дороже.

Как отметил эксперт, можно выбрать тихий живописный пригород, к примеру посёлки городского типа с развитой инфраструктурой.

Кроме того, рекомендуется внимательно читать договор перед переводом денег владельцу или агентству.

«В квартире должно быть всё необходимое. Приехать в дешёвую квартиру без ванны, раковины или плиты — удовольствие сомнительное. Просите прислать фото или видео квартиры. Жёстко отказывайтесь от навязывания лишних услуг», — добавил Паршиков.

Ранее директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина рассказала о нюансах при покупке квартиры в новостройке.