RT в Telegram
Подпишись

Риелтор Паршиков рассказал, как снять квартиру на новогодние праздники

Короткая ссылка
Гендиректор риелторской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал о способах снять квартиру на новогодние праздники.
Риелтор Паршиков рассказал, как снять квартиру на новогодние праздники
  • Gettyimages.ru

«Если вы решили обратиться в агентство недвижимости, то доверяйте только профессионалам, которые давно на рынке. Почитайте отзывы, внимательно ознакомьтесь с разделом «О компании», не доверяйте первому попавшемуся предложению, особенно если вам предлагают снять квартиру подозрительно дёшево», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, не стоит искать варианты в центре города, так как там всегда будет дороже.

Как отметил эксперт, можно выбрать тихий живописный пригород, к примеру посёлки городского типа с развитой инфраструктурой.

Кроме того, рекомендуется внимательно читать договор перед переводом денег владельцу или агентству.

«В квартире должно быть всё необходимое. Приехать в дешёвую квартиру без ванны, раковины или плиты — удовольствие сомнительное. Просите прислать фото или видео квартиры. Жёстко отказывайтесь от навязывания лишних услуг», — добавил Паршиков.

Ранее директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина рассказала о нюансах при покупке квартиры в новостройке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить