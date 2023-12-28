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В Подмосковье после капремонта открылось ещё шесть медицинских учреждений

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Ещё шесть медучреждений открылось после капитального ремонта на территории Московской области.
В Подмосковье после капремонта открылось ещё шесть медицинских учреждений
  • Gettyimages.ru

Обновлённые объекты здравоохранения начали приём пациентов в городских округах Щёлково, Волоколамск и Видное, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Губернатор Андрей Воробьёв напомнил, что 22 декабря открыли пять отремонтированных медучреждений.

«Всего за этот и следующий год приведём в порядок свыше 280 лечебных заведений… Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий», — отметил губернатор.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

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