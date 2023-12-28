В Подмосковье назвали самые популярные автобусные маршруты года

В Московской области рассказали о самых популярных автобусных маршрутах в 2023 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.

По данным «Мострансавто», в список самых востребованных вошли маршруты №344, Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»), №22, станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская), и №348, Лыткарино (автостанция) — метро «Котельники».

На маршрутах предусмотрены регулируемые тарифы, есть льготы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустили автобусный экспресс до аэропорта Пулково.