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В Подмосковье назвали самые популярные автобусные маршруты года

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В Московской области рассказали о самых популярных автобусных маршрутах в 2023 году.
В Подмосковье назвали самые популярные автобусные маршруты года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.

По данным «Мострансавто», в список самых востребованных вошли маршруты №344, Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»), №22, станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская), и №348, Лыткарино (автостанция) — метро «Котельники».

На маршрутах предусмотрены регулируемые тарифы, есть льготы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустили автобусный экспресс до аэропорта Пулково.

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