В Петербурге запустили автобусный экспресс до аэропорта Пулково
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Как рассказали в администрации города, семь двухсекционных низкопольных брендированных автобусов будут ходить каждые 15 минут с минимальным количеством остановок.
Автобусы вместимостью 155 человек отправляются от станции метро «Проспект Ветеранов» по Дачному проспекту, КАД, Пулковскому шоссе до аэропорта.
На экспресс-маршрутах установлен бесплатный провоз багажа, а также оборудован принтер для печати посадочных талонов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Благовещенска открыли новую взлётно-посадочную полосу.