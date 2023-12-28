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В Петербурге запустили автобусный экспресс до аэропорта Пулково

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В Санкт-Петербурге вышел на маршрут автобусный экспресс до аэропорта Пулково.
В Петербурге запустили автобусный экспресс до аэропорта Пулково
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как рассказали в администрации города, семь двухсекционных низкопольных брендированных автобусов будут ходить каждые 15 минут с минимальным количеством остановок.

Автобусы вместимостью 155 человек отправляются от станции метро «Проспект Ветеранов» по Дачному проспекту, КАД, Пулковскому шоссе до аэропорта.

На экспресс-маршрутах установлен бесплатный провоз багажа, а также оборудован принтер для печати посадочных талонов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Благовещенска открыли новую взлётно-посадочную полосу.

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