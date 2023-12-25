В аэропорту Благовещенска открыли новую взлётно-посадочную полосу

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в аэропорту Благовещенска 25 декабря открылась новая взлётно-посадочная полоса. По его словам, это первый шаг в обновлении аэропорта.

Параметры новой полосы рассчитаны на приём дальнемагистральных широкофюзеляжных самолётов, пишет сайт kp.ru.

За счёт этого можно будет расширить сотрудничество с различными авиакомпаниями и разнообразить сетку авиамаршрутов.

«Строительство новой взлётно-посадочной полосы в Благовещенске велось по поручению президента. Сейчас по концессии строится пассажирский терминал, который должен быть готов в 2025 году», — отметил Орлов.

Ранее генеральный директор новокузнецкого аэропорта Кирилл Ермаков заявил об установке трёх телескопических трапов в новом терминале.