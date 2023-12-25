В аэропорту Благовещенска открыли новую взлётно-посадочную полосу
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Параметры новой полосы рассчитаны на приём дальнемагистральных широкофюзеляжных самолётов, пишет сайт kp.ru.
За счёт этого можно будет расширить сотрудничество с различными авиакомпаниями и разнообразить сетку авиамаршрутов.
«Строительство новой взлётно-посадочной полосы в Благовещенске велось по поручению президента. Сейчас по концессии строится пассажирский терминал, который должен быть готов в 2025 году», — отметил Орлов.
Ранее генеральный директор новокузнецкого аэропорта Кирилл Ермаков заявил об установке трёх телескопических трапов в новом терминале.