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Неизвестный обстрелял машину бизнесмена под Воронежем, возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбудили в Воронежской области после того, как неизвестный открыл огонь по машине предпринимателя в селе Третьяки Борисоглебского района. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.
Неизвестный обстрелял машину бизнесмена под Воронежем, возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Сообщается, что инцидент произошёл на участке местности, примыкающем к федеральной трассе А-144. Злоумышленник произвёл в сторону движущегося автомобиля потерпевшего не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия.

Предприниматель в результате произошедшего не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о покушении на убийство.

«Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после избиения участника СВО.

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