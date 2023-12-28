Неизвестный обстрелял машину бизнесмена под Воронежем, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Воронежской области после того, как неизвестный открыл огонь по машине предпринимателя в селе Третьяки Борисоглебского района. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Сообщается, что инцидент произошёл на участке местности, примыкающем к федеральной трассе А-144. Злоумышленник произвёл в сторону движущегося автомобиля потерпевшего не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия.

Предприниматель в результате произошедшего не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о покушении на убийство.

«Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в СК.

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после избиения участника СВО.