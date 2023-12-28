В Тюмени вынесли приговор по делу о гибели 10 человек из-за поддельного алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По имеющейся информации, 41-летний житель Екатеринбурга передал своему знакомому в Тюмень 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержавшей в своём составе метиловый спирт.
В январе 2022 года, после того как контрафакт попал в розничные магазины, от его употребления умерли десять тюменцев.
Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью, двое погибли.