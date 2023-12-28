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В Тюмени вынесли приговор по делу о гибели 10 человек из-за поддельного алкоголя

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Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор мужчине, признанному виновным в распространении поддельного алкоголя, из-за употребления которого в 2022 году умерли десять жителей региона.
В Тюмени вынесли приговор по делу о гибели 10 человек из-за поддельного алкоголя
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющейся информации, 41-летний житель Екатеринбурга передал своему знакомому в Тюмень 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержавшей в своём составе метиловый спирт.

В январе 2022 года, после того как контрафакт попал в розничные магазины, от его употребления умерли десять тюменцев.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью, двое погибли.

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