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Власти Подмосковья назвали цифровизацию одним из приоритетов развития региона

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Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что цифровизация — один из приоритетов развития региона.
Власти Подмосковья назвали цифровизацию одним из приоритетов развития региона
  • Gettyimages.ru

«Нам кажется, что меняется то, как люди потребляют информацию. И в этом смысле мне бы хотелось добиться того, чтобы те новости, та информация, которая делается на муниципальном уровне, вышла на качественно иной уровень … Человек сейчас так устроен, что он начинает день с мобильного телефона. ... Telegram стал новой газетой», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в 2024 году в регионе запустят единую платформу местных новостей Regions.ru, «построенную как большой портал».

Пользователь по IP и геолокации сможет сразу получить новости, которые касаются именно той территории, где он находится.

Ранее сообщалось о новом исследовании, проведённом агентством Win2Win Communications с помощью сервиса «Яндекс Взгляд». Оно показало, что около 95% россиян продолжают читать новости в новогодние праздники.

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